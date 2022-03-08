Война в Украине: генсек НАТО рассказал о главной цели Альянса

Главное: Война в Украине продолжается. В НАТО боятся, что она выйдет за пределы наших границ.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал войну в Украине. Он поведал, какова главная задача Альянса.

Чиновник сказал: «Мы отвечаем за то, чтобы эскалация не распространилась за пределы Украины, но ситуация может выйти из-под контроля».

Глава военного блока добавил: «Мы будем защищать каждый квадратный сантиметр территории союзных стран в случае сценария распространения конфликта на страны-члены НАТО».

В тему: Украину уже покинули два миллиона человек.