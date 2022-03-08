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Новости > РФ стала наиболее подсанкционной страной в мире

РФ стала наиболее подсанкционной страной в мире

Агата Кловская
08.03.22 13:35
788
РФ стала наиболее подсанкционной страной в мире

Главное: Россия за две недели превратилась в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника. Лидером по количеству санкций в отношении России является Швейцария — 568.

Детали: Против России в мире ввели более 5530 санкций, что сделало страну самой подсанкционной в мире. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai.

С 22 февраля на Россию США и союзники наложили 2778 новых санкций. Подавляющее большинство ограничений введено против физлиц — 2427 по сравнению с 343 санкциями против юридических лиц, которыми обычно являются компании или государственные учреждения.

Лидером по количеству санкций в отношении России является Швейцария — 568.

Соучредитель Castellum.ai Питер Пятецкий назвал такое количество санкций финансовой ядерной войной и крупнейшим санкционным событием в истории. При этом Россия «менее чем через две недели превратилась из части мировой экономики в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника».

Ранее наибольшее количество санкций в мире было наложено на Иран — 3616 — в основном за его ядерную программу и поддержку терроризма.

После России и Ирана в список наиболее подпадающих под санкции входят Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Мьянма и Куба.

Добавим, что свежие санкции против России ввела Япония. Сегодня стало известно, что в «черный» список вошли, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В тему: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с российской армией уже покончено. По его словам, Владимир Путин должен это признать.

Тэги: Украина, общество, Иран, Россия, политика, война, санкции, изгой

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