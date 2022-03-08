В Пентагоне рассказали, сколько стран предоставляют Украине военную помощь

Главное: В Минобороны США в очередной раз заявили, что Вашингтон не будет посылать войска в Украину. При этом сразу 15 стран предоставляют Украине военную помощь.

Детали: Военную помощь Украине предоставляют 15 стран, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет Интерфакс.

Он подтвердил, что США продолжают отправку военных грузов в Украину, добавив, что «это касается не только нас, но и 14 других стран».

Кирби сказал, что министр обороны США Ллойд Остин «в минувшие выходные приказал направить из США дополнительно примерно 500 военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО».

По его словам, этот персонал «будет размещен таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО».

«Эти меры носят временный характер и будут постоянно корректироваться в соответствии с требованиями, которые будут диктовать условия», — отметил чиновник.

«Как ранее говорил президент Байден, мы не вводим, и не будем вводить войска в Украину», — добавил Кирби.

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