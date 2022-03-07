Три украинские лавры принимают записки онлайн на Великий пост

Суд в Гааге начинает слушанья о геноциде по иску Украины против РФ
Городского голову Гостомеля расстреляли. Мэр Бучи ранен
С начала войны Украину уже покинули 1,3 миллиона человек
Зеленский обвинил НАТО в бездействии
Правоохранители и архиереи УПЦ просят прекратить распространение фейков о Церкви
Зеленский рассказал, что будет с индексацией пенсий во время войны
Украинцам, потерявшим работу из-за войны, пообещали небольшие компенсации
Во всех храмах и монастырях УПЦ одновременно проведут молебен о мире в Украине
С начала войны из Украины бежали почти миллион человек
Поползли слухи, что Янукович может вернуться в Украину