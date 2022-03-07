Киевлян призвали заплатить за коммуналку, несмотря на военные действия

Главное: Власти Киева обратились к жителям украинской столицы. Их просят заплатить за услуги ЖКХ.

Детали: В КГГА обратились к жителям украинской столицы. Их просят в случае финансовой и технической возможности оплатить жилищно-коммунальные услуги.

Информируется: «Таким образом городская система сможет получить необходимые ресурсы для аварийных работ».

Отмечается: «При отсутствии внесенных показателей приборов учета за февраль показатели будут актуализированы и откорректированы после стабилизации ситуации».

Резюмируется, что предприятия ЖКХ продолжают работать и обеспечивать киевлян жизненно необходимыми услугами, даже несмотря на серьезные риски.

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