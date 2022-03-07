В Украину идет неприятное весеннее похолодание

Главное: Погода в Украине портится. Ожидается похолодание.

Детали: В Украине ожидается похолодание. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики сообщают, что погоду в нашей стране будет определять холодный влажный воздух.

Возможен снег в в западных, восточных и северных областях.

Отмечается, что на дорогах, кроме южной части, местами будет гололедица.

Ночью будет 1-6 мороза, а днем от минус 2 до плюс 6.

В Киеве также пройдет снег: ночью будет 1-3 мороза, а днем около 0.

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