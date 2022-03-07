Кличко прокомментировал ситуацию с продовольствием и лекарствами в Киеве

Главное: В Киеве создадут резерв продуктов питания и лекарств. Об этом заявил Виталий Кличко.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что в городе будет создан резерв продуктов питания и лекарств. По словам градоначальника, сейчас идет процесс.

Он отметил: «Мы делаем все для жизнеобеспечения города. Для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Распределяем и оказываем помощь тем, кому она сегодня больше всего нужна».

Чиновник добавил, что из Киева отправили гуманитарную помощь в Чернигов. Также создаются безопасные пути для гуманитарных коридоров в Бучу и Гостомель.

В тему: Кличко обратился к частным аптекам.