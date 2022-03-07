Грузия отправила в Украину крупную гуманитарную помощь

Главное: Грузия отправила в Украину гуманитарную помощь. 140 тонн.
Детали: Грузия решила помочь Украине. В нашу страну отправили 140 тонн гуманитарного груза.
Об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Он сказал: «Этот процесс продолжится, и мы будем отправлять в Украину гуманитарную помощь».
Отмечается, что посол Грузии в Киеве перешел работать в другой украинский город.
Чиновник добавил: «Мы на всех уровнях поддерживаем Украину, и мы это продолжим».
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