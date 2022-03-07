Грузия отправила в Украину крупную гуманитарную помощь

Главное: Грузия отправила в Украину гуманитарную помощь. 140 тонн.

Детали: Грузия решила помочь Украине. В нашу страну отправили 140 тонн гуманитарного груза.

Об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Он сказал: «Этот процесс продолжится, и мы будем отправлять в Украину гуманитарную помощь».

Отмечается, что посол Грузии в Киеве перешел работать в другой украинский город.

Чиновник добавил: «Мы на всех уровнях поддерживаем Украину, и мы это продолжим».

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