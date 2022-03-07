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Новости > УПЦ помогает беженцам и всем нуждающимся

УПЦ помогает беженцам и всем нуждающимся

Александра Кудрявцева
06.03.22 18:35
619
УПЦ помогает беженцам и всем нуждающимся
Главное: В епархиях Украинской Православной Церкви продолжают помогать гражданским и военным, больницам, беженцам и всем нуждающимся.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, верующие УПЦ оказывают всестороннюю помощь пострадавшим в результате боевых действий в Украине.
 
В монастырях и храмах Винницкой епархии приняли более 16 тысяч беженцев. Беженцев принимают также в Свято-Троицком Браиловском женском монастыре и Иоанно-Богословском мужском монастыре. Духовенство Литинского округа организует горячие обеды на трассе Винница – Хмельницкий. Священники Винницы, Винницкого районного и Хмельницкого округов на регулярной основе помогают на блокпостах, доставляя продукты питания, дрова, строительные материалы и другие необходимые вещи.
 
Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Малиновка протоиерей Николай Строк вместе с прихожанами готовят и раздают горячие обеды для беженцев, также доставляют обеды и питьевую воду на блокпосты.
 
На Ровенщине в селе Заря Свято-Михайловский храм помогает военнослужащим и нуждающимся.
 
Община Свято-Николаевского прихода в Кривом Роге передала гуманитарную помощь «Территориальному Центру» в микрорайоне Гданцевский, в котором находятся переселенцы из пострадавших в результате боевых действий регионов Украины.
 
Свято-Воскресенский Новоафонский монастырь Львова принял семьи беженцев, приехавших из Харькова, Киева, Ирпеня, Запорожья, Бучи. Монастырь обеспечивает всем необходимым – местом для ночлега, трехразовым питанием, одеждой, медикаментами, детским питанием, памперсами, средствами личной гигиены. 
 
В Запорожской епархии прихожане Елисаветинского храма по собственной инициативе собрали теплые вещи для военных. 
 
Верующие Мукачевской епархии УПЦ кормят беженцев, встречают на вокзалах, устраивают на ночлег и всячески помогают переселенцам. Духовенство оказывает транспортную помощь, отдельно проводится волонтерская работа на железнодорожных вокзалах Ужгорода, Мукачева, Воловца. В монастырях епархии находится около сотни беженцев с детьми и престарелыми. В Ракошинском Покровском мужском монастыре приняли около 30 переселенцев из зоны боевых действий. В Ужгородском Воскресенском мужском монастыре находится около десяти беженцев.
 
Одесская епархия вместе с меценатами организовала помощь территориальной обороне – ежедневно кормят горячими обедами.
 
Прихожане Трехсвятительского храма города Горишние Плавни в Полтавской епархии по просьбе волонтеров сортировочного пункта передали детское питание для беженцев и переселенцев с маленькими детьми.
 
Духовенство и верующие Северодонецкой епархии продолжают помогать пострадавшим, благочинный Сватовского округа передал гуманитарную помощь беженцам из Счастья.
 
Священники Харькова продолжают оказывать помощь украинским воинам и пострадавшим от боевых действий. Также клирики храма Казанской иконы Богородицы доставили помощь на блокпосты и совершили молебен.
 
Духовенство и верующие кафедрального собора Херсона вместе с епархиальным центром защиты материнства оказали помощь одиноким матерям и многодетным семьям.
 
Священники и волонтеры Черниговской епархии провели эвакуацию жителей села Киенка, пострадавших накануне в результате обстрелов. В селе есть погибшие, много раненых, десятки домов повреждены, некоторые полностью разрушены. Пострадал также и Николаевский храм. На личном транспорте удалось вывезти в областной центр более 90 человек, которых разместили в Троицком кафедральном соборе, Успенском Елецком монастыре, а также на квартирах неравнодушных горожан. В село были доставлены матрасы, одеяла, одежда, монастырская молочная продукция, крупы и другие продукты питания. 
 
Святогорская Лавра принимает в своих стенах беженцев – сейчас в обитель прибыло 342 беженца, из которых 120 детей. 
 
Студенты Киевской Духовной Академии приготовили горячие обеды, свежий хлеб, консервацию и другие продукты для бойцов территориальной обороны Киева. Помощь для защитников через волонтеров передал настоятель Академического Свято-Воскресенского храма (Афганский храм) протоиерей Сергий Ющик.
 
Как сообщалось, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, силами епархий и монастырей УПЦ организуется всесторонняя помощь беженцам и всем, кто пострадал в результате боевых действий в Украине.
 
В тему: В Киеве духовенство и волонтеры УПЦ встретили гуманитарный груз от Румынской Православной Церкви.
 

Тэги: гуманитарная помощь, УПЦ

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