На Херсонщине священники УПЦ отпели погибших украинских военных

Главное: На Херсонщине в поселках Каланчак и Чаплинка священники Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских военных.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , подготовил и организовал похороны военнослужащих настоятель Свято-Георгиевского храма Херсона протоиерей Николай Денькович совместно с «Красным Крестом» и волонтерами.

2 марта священнослужители Преображенского храма поселка Каланчак Скадовского района совершили захоронения военнослужащих, погибших в боевых действиях.

4 марта благочинный Чаплинского округа протоиерей Иоан Канинец вместе совершил отпевание в поселке Чаплинка Каховского района четырех пограничников Государственной пограничной службы Украины, погибших в первый день войны. Воины похоронены на местном кладбище Чаплинки.

Как сообщалось ранее, на Сумщине в Ахтырке священники Украинской Православной Церкви отпели десять воинов местной воинской части Вооруженных Сил Украины, погибших в боевых действиях.