Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в первый день весны

Главное: В первый день весны в Украине будет прохладно. Ожидаются осадки.

Детали: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Украине в первый день весны. Появился прогноз на вторник, 1 марта.

Отмечается, что почти по всей территории страны пройдут дожди и мокрый снег.

Ожидается прохладная погода: днем от 0 до плюс 5, а ночью от 5 мороза до 2 тепла.

В Киеве пройдет мокрый снег: днем обещают от 0 до 2 тепла, а ночью от 2 мороза до 0.

Карта погоды:

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