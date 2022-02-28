Япония выделила финансовую помощь Украине

Главное: Япония предоставит Украине финансовую помощь. Ее размер – 100 миллионов долларов.
Детали: Япония обещает Украине финансовую помощь. Об этом сказал президент нашей страны Владимир Зеленский.
Он сообщил, что провел переговоры премьер-министром Японии Фумио Кисида.
Информируется: «Поблагодарил за мощную поддержку Украине в противодействии агрессии. Япония выделяет 100 млн долларов к уже одобренной поддержке в 100 миллионов долларов».
Глава государства отметил: «Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это! Действительно глобальная антивоенная коалиция в действии».
В тему: Стало известно, чем конкретно НАТО поможет Украине.