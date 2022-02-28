Стало известно, чем конкретно НАТО поможет Украине

Главное: НАТО обещает Украине ракеты ПВО и противотанковое оружие. Об этом сказал генсек Йенс Столтенберг.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чем собираются помочь Украине. Альянс обещает поставку ракет ПВО и противотанкового оружия.

Он сказал, что сегодня у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чиновник заявил: «Союзники по НАТО усиливают поддержку ракетами ПВО, противотанковым оружием, а также гуманитарной и финансовой помощью».

В тему: Как оказалось, военные и пограничники с острова Змеиный все же живы.