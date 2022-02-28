Украинцам рассказали, есть ли угроза отключения электроэнергии

Главное: Энергосистема Украины работает стабильно. Происходит это в автономном режиме.

Детали: Украинцам рассказали, что энергосистема нашей страны стабильно работает. В автономном режиме, говорят в «Укрэнерго».

Данные приводят на полдень понедельника, 28 февраля.

Сообщается, что частота в сети поддерживается на уровне 50 Гц.

Подчеркивается, что работают все атомные, тепловые и гидроэлектростанции.

Информируется: «Не потерян контроль ни над одним крупным критически важным объектом энергетической инфраструктуры».

Уверяется, что информация о захвате Запорожской АЭС является недостоверной и она работает в штатном режиме.

Сообщается: «Принудительные отключения потребителей для уменьшения потребления не применяются. Не существует никаких причин принудительно или добровольно уменьшать потребление электроэнергии. Выключать вечером все электроприборы ради уменьшения потребления, не нужно».

В «Укрэнерго» говорят: «Сохраняя привычный режим электропотребления, вы помогаете нашим энергетикам держать равновесие в энергосистеме, что является важным условием для ее стабильной работы».

Как стало известно, потребление электроэнергии с началом войны в нашей стране уменьшилось.

Резюмируется: «Пока почти все виды электростанций работают на пониженной мощности из-за низкого потребления. По состоянию на сейчас АЭС вместе работали на мощности около 7,2 ГВт. Суммарная мощность ТЭС на утреннем пике потребления около 4,3 ГВт. При этом значительное количество энергоблоков различных видов электростанций остановлены из-за низкого уровня потребления (в холодном резерве)».

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