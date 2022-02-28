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Новости > Как оказалось, военные и пограничники с острова Змеиный все же живы

Как оказалось, военные и пограничники с острова Змеиный все же живы

Агата Кловская
28.02.22 14:48
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Как оказалось, военные и пограничники с острова Змеиный все же живы

Главное: Пехотинцы и пограничники с острова Змеиный живы. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Детали: Генеральный штаб ВСУ признал, что морские пехотинцы и пограничники с острова Змеиный живы. Они находятся в плену у россиян.

Сообщается следующее: «Относительно морских пехотинцев и пограничников, которых взяли в плен российские оккупанты на острове Змеиный. Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо».

В ВСУ говорят: «Оккупанты «забыли» сообщить о том, что они полностью разрушили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны и тому подобное. Соответственно связь со Змеиным была прервана».

Отмечается: «Многократные попытки связаться с личным составом и узнать о его судьбе были тщетными. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами».

При этом Россию призвали освободить захваченных пограничников, а также экипаж спасательного судна «Сапфир».

В тему: Одного из украинских мэров задержали за предательство.

Тэги: общество, Россия, война, остров Змеиный, ВСУ, новости Украины

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