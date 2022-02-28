Одного из украинских мэров задержали за предательство

Главное: Задержан мэр города Южный Александр Брюханов. Его обвиняют в предательстве.
Детали: Мэра города Южный (Харьковская область) Александра Брюханова задержали. Его обвиняют в предательстве.
Об этом сообщает главу Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Чиновник сообщил, что военные задержали градоначальника, а также его заместителя, руководителя местного районного отдела полиции и участкового инспектора по подозрению в государственной измене.
Он сказал: «Мы не дадим сдать ни одного сантиметра нашей земли. И это не просто слова. Военные предупреждают. Это они проявили лояльность, что задержали. Расстреливать будут на месте».
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