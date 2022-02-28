Кличко рассказал, как защищают Киев

Главное: Киев продолжает укреплять оборону. Подробности поведал Виталий Кличко.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как держит оборону украинская столица. По его словам, она укрепляется.

Во время брифинга чиновник поведал: «Киев продолжает удерживать оборону. Наши военные, правоохранители и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых находятся в городе».

Он добавил: «Строят в городе укрепления, ставят ограничительные блоки у стратегических предприятий и учреждений».

Сообщается, что комендантский час в ночное время продолжает действовать.

Градоначальник сказал: «Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп. Напомню, именно для безопасности киевлян мы ввели комендантский час. В это время не выходите на улицы. Выйти можно только, если по сигналу воздушной тревоги вы идете в укрытие».

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