Тарантино призвал своих фанатов помогать Украине материально

Главное: Культовый американский режиссер Квентин Тарантино выступил в поддержку Украины и призвал своих фанатов финансово помочь нашей стране в противостоянии с агрессором.

Детали: Американский режиссер, сценарист, актер и продюсер, обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» Квентин Тарантино призвал своих подписчиков в сети Instagram помочь Украине, опубликовав ссылки на страницы украинских фондов, в частности, «Вернись живым», «Разом» и «Children voices». Как сообщает LB.ua, он также опубликовал несколько постов, осуждая российскую агрессию.

В частности, он опубликовал рассказ об украинских моряках, погибших, обороняя остров Змеиный, а также о 80-летнем украинце, который решил записаться в территориальную оборону.

Квентин Тарантино также призвал осторожно относиться к фейкам и дезинформации: «Вторжение в Украину тщательно планировалось в течение длительного времени. Учитывая, что это 2022 год, это тоже означает, что война ведется и в интернете. Будьте внимательны, какой контент вы потребляете и из каких источников он происходит», — написал Тарантино.

Справка: Квентин Джером Тарантино — американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер, кинооператор. Один из наиболее ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Фильмы Тарантино отличаются нелинейной структурой повествования, переосмыслением культурно-исторического процесса, использованием готовых форм и эстетизацией насилия. Мировую известность получил после картины «Криминальное чтиво» (1994), которая принесла ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус» за лучший сценарий.

В тему: В середине 2021 года Квентин Тарантино заявил о завершении карьеры режиссера после того, как он снимет еще один фильм.