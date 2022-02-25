Митрополит Онуфрий призвал Путина остановить войну

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины обратился к украинской пастве и к российскому лидеру Владимиру Путину.

Текст обращения:

«Дорогие братья и сестры! Произошла трагедия.

Россия начала военные действия против Украины. Украинская Православная Церковь всегда была, есть и будет со своим народом. Я сегодня обращаюсь ко всем верным УПЦ и ко всем украинцам: не впадайте в панику, Господь с нами! В эти дни мы должны показать свое мужество, мы должны объединиться друг с другом в молитве, в любви к Богу, в любви к Родине и в любви друг к другу».

«Я хотел бы обратиться к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Украинская Православная Церковь всегда последовательно защищала целостность и суверенитет нашего государства. И мы сегодня просим вас, Владимир Владимирович, остановить войну. Наши народы — украинский народ и российский народ — народы, которые вышли из одной Киевской Днепровской купели. И самый великий позор для нас, что мы воюем один против другого. Война между такими народами называется Каиновым убийством, потому что она повторяет первый грех убийства, который совершился на земле, когда сын Адама Каин убил своего младшего брата Авеля».

Предстоятель УПЦ призвал не отчаиваться и в эти дни усилить покаянную молитву за украинскую землю и народ.

«Я призываю всех к благоразумию. Господь сотворил нас разумными творениями, сотворил нас великим даром слова. И этим разумом и словом мы должны решать все проблемы, которые возникают между нами на земле. Я призываю всех, чтобы война остановилась, и чтобы мы сели за стол переговоров и цивилизованным, Божественным путем с помощью разума и слова решили те проблемы, которые нас сегодня разделяют.

Пусть Господь хранит наших воинов!

Мы сегодня особую любовь и поддержку выражаем нашим воинам, защищающим нашу целостность и хранящим нашу землю, наш украинский народ.

Пусть хранит Господь всех вас!

Я верю и надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и эта трагедия, которую мы сегодня переживаем, будет скоро прекращена, и мы снова будем в мире наслаждаться даром жизни, который Господь каждому даровал не для того, чтобы мы друг друга убивали, а для того, чтобы мы друг друга любили.

Да будет Господь с нами!»