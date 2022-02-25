Главное: Украина готова к переговорам с РФ о нейтральном статусе страны. Заявление советника главы офиса президента Украины.

Детали: Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», — заявил Подоляк.

Ранее Зеленский также говорил, что мы можем говорить о нейтральном статусе. «Но какие гарантии нам дадут. И кто нам даст такие гарантии?», — спросил Зеленский в обращении. При этом он добавил, что вести переговоры, чтоб закончить вторжение нужно.

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