Украина призвала ООН ввести миротворцев

Главное: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН разместить в Украине миротворческую миссию. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией «независимости» «ДНР» и «ЛНР» не соответствует основным принципам устава организации.

Детали: Глава Министерства иностранных дел Украины призвал ООН Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает положительного решения ООН о размещении миротворческой миссии. Как сообщает LB.ua, об этом он заявил на заседании Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля, посвященном событиям на Донбассе.

«Подтверждаю, что несколько лет назад Украина предложила разместить миротворческую миссию ООН в Украине. До сих пор Совбез ООН не смог принять необходимые решения», — отметил дипломат, подчеркнув, что ООН является организацией, которая должна демонстрировать лидерство и Украина ожидает «конкретных действий, чтобы остановить российскую машину войны, не вступая в кровавый конфликт с многотысячными жертвами, разрухой и страданиями».

«Народ Украины нуждается в этих действиях со стороны стратегических партнеров Украины и международного сообщества», — заключил Кулеба, добавив, что украинская сторона не видит «альтернативы мирным решениям политико-дипломатическими средствами».

Между тем, как сообщает Lenta.ru, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией «независимости» «ДНР» и «ЛНР» не соответствует основным принципам устава организации. «В частности, я бы отметил принцип суверенного равенства государств и утверждение, что территориальная целостность и политическая независимость государства неприкосновенны», — объяснил он, добавив, что считает действия России также идущими вразрез с резолюциям Генеральной ассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность государств.

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