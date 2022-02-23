Главное: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес напомнил россиянам о Крымской войне 1853-1856 гг словами «можем повторить».

Детали: У Лондона всегда есть возможность «пнуть» Москву, нанеся удар по ее интересам в любой точке мира. Как сообщает Lenta.ru, об этом 23 февраля заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это», — заявил чиновник, подчеркнув, что тогда российский царь совершил ту же «ошибку, которую теперь сделал Путин — у него не было друзей, не было союзов».

Отметим, что 23 февраля в России отмечают День защитника отечества.

Справка: Во время Крымской войны 1853-1856 гг между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства Королевский пехотный полк Британии почти год успешно осаждал Севастополь. После Николая I в марте 1855 года город пал и был частично взорван оборонявшимися.