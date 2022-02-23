Названы имена россиян, попавших под санкции США и Евросоюза

Главное: Минфин США и Евросоюз обнародовали имена россиян, все имущество и финансовые активы которых были заблокированы в связи с агрессией против Украины.

Детали: В Министерстве финансов США обнародовали имена членов российской бизнес-элиты, против которых американское правительство наложило санкции из-за признания Россией незаконных формирований на оккупированной территории Донбасса. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В частности, США ввели санкции против:

— Дениса Бортникова — сына председателя ФСБ РФ Александр Борников. Денис Бортников занимает должности заместителя президента российского государственного банка «ВТБ» и является председателем правления банка;

— Петра Фрадкова — исполнительного директора «Промсвязьбанка» и сына экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, также занимавшего должность главы Службы внешней разведки Минобороны РФ. По информации Минфина США, Петр Фрадков лично был вовлечен в процессы налаживания контрактов банка с отраслью России. Он публично участвовал в совместных заседаниях с Путиным, на которых формировали соглашения о предоставлении средств для государственных оборонных проектов. Кроме того, Фрадков является гениректором ПАО «Российский экспортный центр», являющимся подразделением «Внешэкономбанка», против которого США также ввели санкции;;

— Владимира Кириенко — бывшего вице-президента госкомпании «Ростелеком», исполнительного директора группы VK Group и сына первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По данным правительства США, Сергей Кириенко курирует направление внутренней политики в РФ. Владимир Кириенко вовлечен в управление крупнейшей российской социальной сетью «ВКонтакте».

Как объяснили в пресс-службе Минфина США, все имущество и финансовые активы на американской территории у этих трех упомянутых лиц заблокированы правительством США.

Кроме того, любой банк, который согласится совершать транзакции и операции под санкционными россиянами, может быть также попасть под санкции правительства США.

Отметим, что родители этих россиян — Александр Бортников, Михаил Фрадков и Сергей Кириенко уже находятся в санкционном перечне Минфина США.

Как сообщает «Радио Свобода», в списке россиян, к которым применяются санкции со стороны Евросоюза оказались также 24 физических и 3 юридических лица, сыгравших роль в подрыве территориальной целостности Украины.

В частности, под санкции попали официальный представитель российского МИД Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Всем физическим лицам запрещен въезд на территорию Евросоюза, а имеющиеся там активы будут заморожены.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях против Геннадия Тимченко и семьи Ротенбергов, приближенных к президенту РФ олигархов.

В тему: 22 февраля 2022 года президент США Джо Байден и министры иностранных дел Евросоюза объявили новые пакеты санкций против России. В частности, американские санкции против госдолга России предполагают, что российское правительство не сможет совершать финоперации на западных рынках ценных бумаг для финансирования госбюджета. Кроме того, американский президент пообещал ввести персональные санкции против российских топ-бизнесменов и членов семей, однако не назвал их фамилии. По его словам, российская элита, приближенная к Кремлю, также должна «пострадать» из-за нарушения Россией международного права.

Под санкции Европы попали 351 член Государственной думы, голосовавший за обращение к Путину о признании «независимости» ОРДЛО. Также в списке 27 человек и объединений, сыгравших роль в подрыве территориальной целостности Украины.