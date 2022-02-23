Коронавирус в Украине: 25 062 заболевших и 297 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 25 062 человек. Умерли 297 людей.

Детали: Смертность от коронавируса в Украине не снижается. Данные на среду, 23 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 25 062 случая заразы. Госпитализировали 3 140 людей, а выздоровели 37 432 больных.

Провели такое число тестов: методом ПЦР – 47 206, методом ИФА – 5 691, экспресс-тестами – 60 499.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (3 699) и Днепропетровской области (2 343).

Умерли 297 людей. За все время скончались 105 229 человек.

С начала пандемии заболели 4 783 835 человек, а выздоровели - 4 023 033 больных.

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