По данным разведки, Россия не собирается ограничиваться Донбассом: названы зоны риска

Главное: По данным украинской разведки, Россия не планирует ограничивать агрессию Донецкой и Луганскими областями. В зоне риска находятся Харьков, Киев и Херсон. Как сообщают СМИ, соответствующий доклад был озвучен накануне на встрече президента с главами депутатских фракций и групп.

Детали: 22 февраля главы фракций и групп Верховной Рады обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность введения чрезвычайного положения в областях, приграничных с РФ. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, на встрече также присутствовали руководители всех силовых органов, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Сначала докладывали силовики, которые говорили об актуальной ситуации в контексте безопасности, а также делились возможными прогнозами событий.

Так, украинская разведка имеет данные, что Россия не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. В первую очередь, по словам разведчиков, в зоне риска находятся Харьков, Херсон и Киев.

В течение следующих двух суток украинские силовики ожидают ухудшения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.

В итоге предложение о чрезвычайном положении озвучили как президент, так и некоторые главы фракций. Решение будет принято с учетом того, что будет происходить в зоне проведения операции Объединенных сил в ночь на 23 февраля.

По словам источников, Зеленский также предложил главам фракций начать все «с чистого листа» и простить прежние обиды в контексте политических противоречий. В ответ депутаты договорились поддерживать все законы, касающиеся армии и экономической ситуации.

В тему: Накануне президент РФ Владимир Путин выдвинул Украине второй за неделю ультиматум, потребовав признать Крым, отказаться от НАТО и вернуть все современное оружие, поставленное западными партнерами.

Напомним: Вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин признал независимость т. н. «ДНР» и «ЛНР» и приказал оказать им всяческое содействие в виде соглашения о дружбе.

Своими указами он также поручил ВС России обеспечить функции «поддержания мира» в «ДНР» и «ЛНР», после чего по центру Донецка в сторону линии соприкосновения прошла большая колонна военной техники.

Большинство стран Европы, включая Сербию, а также европейские структуры и НАТО выступили с резкой критикой данного решения.