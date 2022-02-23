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Новости > День дизельного двигателя: какой праздник отмечается 23 февраля

День дизельного двигателя: какой праздник отмечается 23 февраля

Агата Кловская
23.02.22 05:16
43
День дизельного двигателя: какой праздник отмечается 23 февраля

Сегодня, 23 февраля 2022 года, в мире и Украине отмечают День дизельного двигателя, Международный день собачьего печенья, День Дида и День сражений подушками.

День дизельного двигателя

23 февраля 1893 г немецкий инженер-изобретатель Рудольф Дизель получил патент на создание поршневого двигателя. С тех пор двигатель внутреннего сгорания такого типа называют в честь его создателя — дизельным. Изобретение стало настоящим прорывом в машиностроении.

Рудольф Дизель решил стать инженером еще в четырнадцатилетнем возрасте. Из Парижа он уехал учиться в Мюнхен и успешно окончил там технический университет. Будущего изобретателя очень интересовала термодинамика, а особенно работы Карла фон Линде. Уже в то время Дизель задумывался о создании двигателя с повышенным КПД, но пока не знал, как это реализовать. Поэтому после окончания учебы он пошел работать на завод, основанный Карлом фон Линде, чтобы набраться опыта.

До гениального изобретения оставалось менее 10 лет. В 1890 году началась разработка новой концепции. Через три года Дизель смог запатентовать свою идею и занялся ее конструированием. Однако первая рабочая модель увидела свет лишь в 1897 году.

Устройство работает так: в цилиндр поступает воздух, который при движении сильно нагревается. Температура при этом может достигать очень высоких значений. От этого эффекта моментально самовоспламеняется топливо, за счет чего мотор и начинает работать.

Сначала изобретение использовалось в кораблестроении, но постепенно сфера его применения расширялась. Сейчас дизельный двигатель можно встретить в некоторых легковых автомобилях. Особенной популярностью он пользуется в Европе.

Изобретение Дизеля оказало большое влияние на автомобильную промышленность. Поэтому событие решили увековечить, а день получения патента — 23 февраля — стал памятной датой.

Международный день собачьего печенья

Никто точно не знает происхождения этого забавного праздника, но все мы знаем, что собаки любят эти угощения. Созданное в середине XIX века американцем Джеймсом Спраттом печенье, похожее на пирог, состоящее из мяса, злаков и овощей, со временем эволюционировало, но по-прежнему остается любимой наградой собак.

Печенье для собак бывает разных размеров, форм и вкусов. Они служат для поощрения лучшего друга человека за хорошее поведение в рамках их обучения. Владельцы собак также могут дать печенье, чтобы показать своим четвероногим друзьям, как сильно они их любят. Иногда собачье печенье служит источником витаминов и лекарств, которые иначе было бы трудно заставить наших собак принимать.

Эти лакомства для собак обеспечивают ежедневную дозу белка и поливитаминов, которые помогают вашей собаке поддерживать здоровую диету на протяжении всей жизни. Даже собакам на строгой диете не составит труда найти собачье печенье, которое будет нежным для их животика. Сегодня существуют сотни видов печенья для собак, многие из которых утверждают, что они могут помочь поддерживать здоровье полости рта вашей собаки, действуя как «зубная щетка», очищая зубы собаки. О какой лучшей награде вы могли бы просить?

Печенье для собак — одно из любимых лакомств щенков. Они наполнены настоящим мясом, овощами и пикантным вкусом. Собаки любят их и будут любить вас за то, что вы им их подарили.

День Дида

Наши предки были сильны преемственностью поколений — старшие мужчины в роду передавали младшим житейские навыки, духовные ценности, делились знаниями и мудростью. Родовая память, энергетическая связь с дидами сохраняясь и после их ухода в мир Прави. Укрепить единение с родичами по мужской линии и усилить их божественное покровительство был призван День Дида. Весь славянский мир отмечал его на 33 день месяца вьюг и стужи Гэйлета (сегодня это 22-23 февраля).

Поминовение, сопровождающееся посещением курганов, могил и погостов, было наглядным примером связи поколений. В честь дня памяти умерших мужчин славяне совершали в местах захоронений дедов требы — жертвенные обряды с подношением еды (часто — каши) и различных предметов. Их с чистым сердцем и добрыми намерениями бросали в костер. Славяне и арии верили, что огонь передаст требы богам и ушедшим в мир иной родственникам. Таким образом заключался ритуальный договор между жителями Яви и обитателями Прави.

Поминовение, сопровождающееся посещением курганов, могил и погостов, было наглядным примером связи поколений. В честь дня памяти умерших мужчин славяне совершали в местах захоронений дедов требы — жертвенные обряды с подношением еды (часто — каши) и различных предметов. Их с чистым сердцем и добрыми намерениями бросали в костер. Славяне и арии верили, что огонь передаст требы богам и ушедшим в мир иной родственникам. Таким образом заключался ритуальный договор между жителями Яви и обитателями Прави.

День сражений подушками

С давних пор студенты два раза в год проводили битвы подушками, чтобы снять стрессовое состояние перед сдачей экзаменов. В 2005 году в США в одном из университетов учащиеся решили устроить самый масштабный бой подушками, чтобы увековечить себя в книге рекордов. Далее все превратилось во флешмоб мирового масштаба. Любители подраться договорились собраться в один день в указанное время и произвести сражение на подушках в разных уголках планеты. С тех пор 23 февраля жители многих стран весело развлекаются, устраивая безобидные бои на улицах.

Главной задачей организаторов является создание свободных развлечений по всему миру для людей любого возраста и национальности. Это отдых, который помогает снять стресс, поднять настроение, улучшить общее состояние, убирая усталость, накопленные негативные эмоции.

Для участия обязательно следовать нескольким нюансам. Прежде всего, подушка должна быть мягкой, легкой, не содержать внутри посторонних предметов. Нельзя бить окружающих, у которых нет подушек или тех, кто уже устал или отказывается дальше принимать участие в битве. Отдельное внимание людям с камерой или фотоаппаратом — их трогать запрещено. Если мужчина решил побить женщину, то делать он это должен в пол силы. Обязательно перед началом снять все украшения, очки, линзы и др.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Всемирный день взаимопонимания и мира;

— День керлинга;

— День тенниса;

— День республики в Гайане;

— День независимости Брунея.

Тэги: праздник, общество, день, собака, подушка, печенье, дизель

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