Совбез России высказался за признание «ЛДНР». Путин взял паузу

Главное: В ходе завершившегося недавно заседания Совбеза РФ все выступающие высказались за признание «ДНР и ЛНР». Полную версию заседания можно увидеть и послушать по ссылке.

Детали: Заседание Совбеза РФ по Донбассу и перспективам признания «ЛДНР» закончилось. Все выступающие высказались за признание «ДНР и ЛНР». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал «Жгучий Глагол».

Владимир Путин по итогу заявил: «Решение будет принято... сегодня».

В ходе обсуждения состоялся диалог президента РФ с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Нарышкин сперва заявил, что готов поддержать присоединение «ЛДНР» к России, а затем «поправился», отметив, что поддерживает признание «ЛДНР».

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