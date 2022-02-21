Коронавирус в Украине: 13 562 заболевших и 127 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 13 562 человека. Умерли 127 людей.

Детали: Коронавирус в Украине начал отступать. Данные на понедельник, 21 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 13 562 человека. Госпитализировали 1 886 людей, а выздоровели 13 904 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 17 065, методом ИФА – 2 272, экспресс-тестами – 27 091.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (2 297) и Днепропетровской области (1 353).

Умерли 127 людей. За все время скончались 104 645 человек.

С начала пандемии заболели 4 734 333 человека, выздоровели - 3 952 363 больных.

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