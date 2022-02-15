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Новости > Олимпиада-2022: Итоги одиннадцатого дня

Олимпиада-2022: Итоги одиннадцатого дня

Абелардо
15.02.22 21:03
122
Олимпиада-2022: Итоги одиннадцатого дня

Главное: В одиннадцатый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось девять комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.

Детали: Сегодня, 15 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 9 комплектов медалей в 7 видах спорта.

Сноуборд

Биг-эйр, женщины

1. Анна Гассер (Австрия);
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия);
3. Кокомо Мурасе (Япония).

Биг-эйр, мужчины

1. Су Имин (Китай);
2. Монс Ройсланд (Норвегия);
3. Максанс Парро (Канада).

Фристайл

Слоупстайл, женщины

1. Матильда Гремо (Швейцария);
2. Гу Айлин (Китай);
3. Келли Силдару (Эстония).

Горные лыжи

Скоростной спуск, женщины

1. Коринн Сутер (Швейцария);
2. София Годжиа (Италия);
3. Надя Делаго (Италия).

Биатлон

Эстафета, мужчины

1. Норвегия;
2. Франция;
3. ОКР.

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, мужчины

1. Норвегия;
2. ОКР;
3. США.

Командная гонка преследования, женщины

1. Канада;
2. Япония;
3. Нидерланды.

Лыжное двоеборье

Большой трамплин/10 км, мужчины

1. Йорген Гробак (Норвегия);
2. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия);
3. Акито Ватабе (Япония).

Бобслей

Двойки, мужчины

1. Франческо Фридрих — Торстен Маргис (Германия);
2. Йоханнес Лохнер — Флориан Бауэр (Германия);
3. Кристоф Хафер — Маттиас Зоммер (Германия).

Медальный зачет:

В тему: Олимпиада-2022: Итоги десятого дня.

Тэги: Олимпийские игры, Олимпиада, Пекин, спорт, Олимпиада-2022

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