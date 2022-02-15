Олимпиада-2022: Итоги одиннадцатого дня

Главное: В одиннадцатый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось девять комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.

Детали: Сегодня, 15 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 9 комплектов медалей в 7 видах спорта.

Сноуборд

Биг-эйр, женщины

1. Анна Гассер (Австрия);

2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия);

3. Кокомо Мурасе (Япония).

Биг-эйр, мужчины

1. Су Имин (Китай);

2. Монс Ройсланд (Норвегия);

3. Максанс Парро (Канада).

Фристайл

Слоупстайл, женщины

1. Матильда Гремо (Швейцария);

2. Гу Айлин (Китай);

3. Келли Силдару (Эстония).

Горные лыжи

Скоростной спуск, женщины

1. Коринн Сутер (Швейцария);

2. София Годжиа (Италия);

3. Надя Делаго (Италия).

Биатлон

Эстафета, мужчины

1. Норвегия;

2. Франция;

3. ОКР.

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, мужчины

1. Норвегия;

2. ОКР;

3. США.

Командная гонка преследования, женщины

1. Канада;

2. Япония;

3. Нидерланды.

Лыжное двоеборье

Большой трамплин/10 км, мужчины

1. Йорген Гробак (Норвегия);

2. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия);

3. Акито Ватабе (Япония).

Бобслей

Двойки, мужчины

1. Франческо Фридрих — Торстен Маргис (Германия);

2. Йоханнес Лохнер — Флориан Бауэр (Германия);

3. Кристоф Хафер — Маттиас Зоммер (Германия).

Медальный зачет:

В тему: Олимпиада-2022: Итоги десятого дня.