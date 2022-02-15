Олимпиада-2022: Итоги одиннадцатого дня

Главное: В одиннадцатый день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось девять комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.
Детали: Сегодня, 15 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине были разыграны 9 комплектов медалей в 7 видах спорта.
Сноуборд
Биг-эйр, женщины
1. Анна Гассер (Австрия);
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия);
3. Кокомо Мурасе (Япония).
Биг-эйр, мужчины
1. Су Имин (Китай);
2. Монс Ройсланд (Норвегия);
3. Максанс Парро (Канада).
Фристайл
Слоупстайл, женщины
1. Матильда Гремо (Швейцария);
2. Гу Айлин (Китай);
3. Келли Силдару (Эстония).
Горные лыжи
Скоростной спуск, женщины
1. Коринн Сутер (Швейцария);
2. София Годжиа (Италия);
3. Надя Делаго (Италия).
Биатлон
Эстафета, мужчины
1. Норвегия;
2. Франция;
3. ОКР.
Конькобежный спорт
Командная гонка преследования, мужчины
1. Норвегия;
2. ОКР;
3. США.
Командная гонка преследования, женщины
1. Канада;
2. Япония;
3. Нидерланды.
Лыжное двоеборье
Большой трамплин/10 км, мужчины
1. Йорген Гробак (Норвегия);
2. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия);
3. Акито Ватабе (Япония).
Бобслей
Двойки, мужчины
1. Франческо Фридрих — Торстен Маргис (Германия);
2. Йоханнес Лохнер — Флориан Бауэр (Германия);
3. Кристоф Хафер — Маттиас Зоммер (Германия).
Медальный зачет:
В тему: Олимпиада-2022: Итоги десятого дня.