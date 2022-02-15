Сайты крупнейших банков, а также Минобороны и ВСУ подверглись крупнейшей в истории кибератаке

Главное: Вечером 15 февраля клиенты государственных «Приватбанка» и «Ощадбанка» сообщают о сбоях в работе сервисов. Также не открываются сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Центр стратегических коммуникаций и безопасности подтвердил, что это кибератака.

Детали: Сразу несколько украинских банков сообщили о масштабном сбое в работе своих систем. Как сообщает Цензор.НЕТ, На сбои жалуются клиенты «Ощадбанка» и «Приватбанка».

В частности, по словам клиентов «Ощадбанка», банкоматы и терминалы не работают, с карточек нельзя снять и зачислить на них деньги.

Клиенты «Приватбанка» также пожаловались в соцсетях на сбои, в частности, проблемах с загрузкой приложения «Приват24» и переводами.

Впоследствии пресс-служба учреждения сообщила, что банку удалось устранить последствия DDOS-атаки и возобновить стабильную работу систем. «Мы имеем в виду, что есть вероятность дальнейших атак, поэтому наша IT-команда делает все возможное, чтобы им противостоять должным образом», — заключил в госбанке, добавив со временем, что восстановление продолжается.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве и правоохранительных органах, кибератака чрезвычайно мощная в сравнении со всеми предыдущими. Она началась около 15 часов.

Также перестали работать официальные сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, речь скорее всего идет о DDoS-атаке.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО Украины на своей странице в Facebook подтвердил, что речь идет о массированных DdоS-атаках. По данным ведомства, попыткам взлома подверглись сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины, а также системы «Приватбанка» и «Ощадбанка», но никакой угрозы для средств вкладчиков нет.

При этом в Центре допустили, что за деструктивными действиями может стоять Россия. «Не исключено, что агрессор прибег к тактике малых пакостей, потому что по большей части его агрессивные планы не работают», — заключили в ведомстве.

Отметим, что на момент постановки новости не работает также сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Справка: DoS или DDoS (от англ. Denial of Service — отказ в обслуживании) — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ будет затруднен. Отказ «вражеской» системы может быть и шагом к овладению системой (если в нештатной ситуации ПО выдает какую-либо критическую информацию — например, версию, часть программного кода и т. д.). В настоящее время DoS и DDoS-атаки наиболее популярны, так как позволяют довести до отказа практически любую плохо написанную систему, не оставляя юридически значимых улик. При этом полностью защититься от DDoS-атак на сегодняшний день невозможно.

В тему: В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. Перестали работать официальные страницы Кабинета Министров Украины, Министерства образования и науки, Министерства молодежи и спорта, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства по делам ветеранов, Министерства защиты окружающей среды, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственного казначейства.

По данным Госспецсвязи, всего пострадали около семи десятков страниц.