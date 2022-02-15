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Новости > «Когда у меня было две контузии, ты х***м по роялю шаркал»: Кива неожиданно ответил Зеленскому из Испании

«Когда у меня было две контузии, ты х***м по роялю шаркал»: Кива неожиданно ответил Зеленскому из Испании

Александр Панько
15.02.22 16:17
292
«Когда у меня было две контузии, ты х***м по роялю шаркал»: Кива неожиданно ответил Зеленскому из Испании

Главное: Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива отказался возвращаться в Украину из Испании после призыва президента Украины Владимира Зеленского, напомнив ему о необычном способе игры на рояле.

Детали: Народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива объявил об отсутствии намерений возвращаться в Украину из Испании. Об этом он заявил в специальном видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook в ответ на призыв президента Владимира Зеленского.

По словам Кивы, главная причина отказа от возвращения в Украину это преследование со стороны властей, и правоохранительных органов в частности, за то, что «у тебя другая позиция и за то, что ты обличаешь и критикуешь власть».

«Не буду я тебя защищать, Зеленский. И не буду я за тебя, гниду, отдавать свою жизнь. Тогда когда в 2014-м у меня было две контузии, ты, в это время х#ем по роялю шаркал. За деньги», — заключил нардеп.

В тему: 14 февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский обратился к выбывшим из Украины народным депутатам и олигархам, чтобы те в течение 24 часов вернулись обратно. «Мы должны давать им сигнал от государства, Верховной Рады, спикера, я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они все же вернулись в страну. Считаю, что они должны возвратиться», — сказал Зеленский, пообещав в противном случае сделать «серьезные выводы».

Тогда же стало известно, что 30 января Илья Кива отправился в испанский Аликанте.

Справка: Президент Украины Владимир Зеленский, будучи актером «Квартала 95», принимал участие в номере, суть которого заключается в игре на рояле без рук.

15 декабря 2019 года студия «Квартала 95» показала обновленный вариант этого номера, в котором американский президент Дональд Трамп без штанов играет на рояле для Владимира Зеленского.

Тэги: Испания, рояль, Илья Кива, политик, курьезы, Владимир Зеленский, ОПЗЖ

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