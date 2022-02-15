Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Верховная Рада изменила принципы соцобеспечения в Украине

Верховная Рада изменила принципы соцобеспечения в Украине

Александр Панько
15.02.22 15:22
265
Верховная Рада изменила принципы соцобеспечения в Украине

Главное: Депутаты определили 1 марта днем ежегодной индексации пенсий в Украине.

Детали: Верховная Рада Украины ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране. Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект № 4668 поддержали 352 народных депутата.

В частности, документ предусматривает, что дата ежегодной индексации пенсий — 1 марта.

Кроме того, законопроект предусматривает, что:

— ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров будут производить на общих условиях;

— назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и при других условиях;

— досрочно пенсии будут назначать матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

Кроме того, закон увеличивает возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет, а также устанавливает, что нетрудоспособными членами семьи также считаются супруг, родитель, мать, если они достигли возраста 65 лет.

Таким образом, ожидается повышение минимального размера выплат до 5025 грн.

В частности, для военнослужащих, госслужащих и ученых, а также увеличение пенсий для лиц с инвалидностью в результате войны: минимум для I группы — 5025 грн, ІІ — 4610 грн, ІІІ группы — 4396 грн.

В тему: В конце 2021 года минимальная пенсия в Украине превысила прожиточный минимум.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, народный депутат, экономика, пенсия, индексация, новости Украины

Комментарии

Статьи

15.02.22 16:08

Дни вторжения Путина в Украину. Следим за событиями 15 и 16 февраля. Обновляется

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дмитрий Фирташ – Дмитрий Торнер – Андрей Ермак – «Минск»?
14.02.22 18:02

Дмитрий Фирташ – Дмитрий Торнер – Андрей Ермак – «Минск»?

Автор: ОРД

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.02.22 16:55

Из морга украли одежду мужчины, погибшего под колесами кортежа Ярославского
15.02.22 16:25

Священник УПЦ рассказал, как реагировать на слухи о войне
15.02.22 16:17

«Когда у меня было две контузии, ты х***м по роялю шаркал»: Кива неожиданно ответил Зеленскому из Испании
15.02.22 16:07

В экипировке и с оружием: СМИ опубликовали мобилизационные борды с Гогилашвили в Киеве
15.02.22 16:05

Студенты киевских духовных школ УПЦ сдали кровь для онкобольных детей и призывают пополнить ряды доноров
15.02.22 15:51

Киевский метрополитен в часы-пик закрыл билетные кассы на шести станциях
15.02.22 15:35

Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Сретения Господня
15.02.22 15:10

В Афганском храме УПЦ сотни воинов-афганцев молились о погибших товарищах - 33-я годовщина вывода войск
15.02.22 14:56

Вторжение отменяется. МИД объявил о победе дипломатии
15.02.22 14:21

В NASA опубликовали невероятную фотографию, сделанную новой космической обсерваторией
15.02.22 14:56

Вторжение отменяется. МИД объявил о победе дипломатии
15.02.22 13:37

Депутаты ввели уголовную ответственность за антисемитизм в Украине
15.02.22 12:54

Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР
14.02.22 20:28

Офис президента обстреляли из рогатки
14.02.22 19:52

Олимпиада-2022: Итоги десятого дня
14.02.22 19:00

Главные новости за 14 февраля 2022 года
14.02.22 14:56

МИД Греции обвинил украинских военных в убийстве этнических греков на Донбассе
14.02.22 14:36

Кива потребовал от СБУ ликвидировать Байдена
14.02.22 12:06

Французы не обнаружили признаков эскалации ситуации в Украине
14.02.22 09:33

Украинские олигархи массово покидают Украину
15.02.22 11:46

По данным соцсетей, чтобы приблизиться к Путину, нужно несколько раз сдавать анализ кала
12.02.22 18:52

Порошенко вывезет семью и валюту из Украины на бронированных автобусах, — блогер
14.02.22 14:36

Кива потребовал от СБУ ликвидировать Байдена
13.02.22 05:20

Всемирный день радио: какой праздник отмечается 13 февраля
12.02.22 21:44

Олимпиада-2022: итоги восьмого дня
13.02.22 11:14

Ученые предложили революционный способ быстро долететь до Марса
12.02.22 21:10

Управделами УПЦ рассказал, почему не нужно бояться конца света
13.02.22 13:11

В США создали первую биогибридную роборыбу
11.02.22 00:01

Стало известно о страшном вреде популярных таблеток
12.02.22 05:34

День мирового кино: какой праздник отмечается 12 февраля
Фото и Видео
Из морга украли одежду мужчины, погибшего под колесами кортежа Ярославского
Из морга украли одежду мужчины, погибшего под колесами кортежа Ярославского
Из морга украли одежду мужчины, погибшего под колесами кортежа Ярославского
Из морга украли одежду мужчины, погибшего под колесами кортежа Ярославского
В Испании… «всплыла» затопленная деревня
В Испании… «всплыла» затопленная деревня
Появилось видео с места столкновения двух поездов в Германии
Появилось видео с места столкновения двух поездов в Германии
Путин не подпустил к себе министра иностранных дел Лаврова
Путин не подпустил к себе министра иностранных дел Лаврова
Масштабный пожар в одном из столичных лицеев попал на видео
Масштабный пожар в одном из столичных лицеев попал на видео
Появилось видео с места ДТП в Николаевской области, жертвами которого стали пять человек
Появилось видео с места ДТП в Николаевской области, жертвами которого стали пять человек
Украину на Евровидении 2022 представит Алина Паш, внесенная на «Миротворец»
Украину на Евровидении 2022 представит Алина Паш, внесенная на «Миротворец»
Илон Маск наглядно показал, как произойдет колонизация Марса
Илон Маск наглядно показал, как произойдет колонизация Марса
Семейные врачи на Кировоградщине стали миллионерами благодаря поддельным сертификатам о вакцинации
Семейные врачи на Кировоградщине стали миллионерами благодаря поддельным сертификатам о вакцинации
Спустя сутки после ДТП правоохранители заявились к Ярославскому с обысками
Спустя сутки после ДТП правоохранители заявились к Ярославскому с обысками
fraza.com
Новости блогосферы
08.02.22 22:16

12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
30.01.22 15:17

Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.