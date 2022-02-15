Верховная Рада изменила принципы соцобеспечения в Украине

Главное: Депутаты определили 1 марта днем ежегодной индексации пенсий в Украине.

Детали: Верховная Рада Украины ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране. Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект № 4668 поддержали 352 народных депутата.

В частности, документ предусматривает, что дата ежегодной индексации пенсий — 1 марта.

Кроме того, законопроект предусматривает, что:

— ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров будут производить на общих условиях;

— назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и при других условиях;

— досрочно пенсии будут назначать матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

Кроме того, закон увеличивает возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет, а также устанавливает, что нетрудоспособными членами семьи также считаются супруг, родитель, мать, если они достигли возраста 65 лет.

Таким образом, ожидается повышение минимального размера выплат до 5025 грн.

В частности, для военнослужащих, госслужащих и ученых, а также увеличение пенсий для лиц с инвалидностью в результате войны: минимум для I группы — 5025 грн, ІІ — 4610 грн, ІІІ группы — 4396 грн.

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