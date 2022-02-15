Китайские ученые установили 6G-рекорд

Главное: Китайские ученые испытывают сеть 6G. Они смогли передать рекордный массив информации.

Детали: Испытания сети 6G продолжаются. О них пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что ученые из университета Цинхуа (Китай) смогли передать через нее рекордный массив информации.

Информируется, что специалисты сумели с помощью миллиметровых вихревых радиоволн передать терабайт данных на расстояние километр за секунду.

В публикации сказано, что опытная беспроводная система работала в Олимпийском комплексе в Пекине.

Эксперты говорят: «Данная технология ляжет в основу будущего стандарта беспроводной связи под условным названием 6G».

Отмечается, что станция, основанная на миллиметровых волнах, может одновременно передавать более десяти тысяч трансляций видео высокой четкости.

Стоит добавить, что Китай держит за собой 40% зарегистрированных патентов для будущей технологии.

Ожидается, что развертывание новой сети начнется не раньше 2030-го года, а скорость передачи данных будет в сто раз больше, чем у 5G.

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