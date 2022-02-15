Коронавирус в Украине: 29 724 больных и 305 погибших

Главное: В Украине коронавирусом заболели 29 724 человека. Умерли 305 людей.

Детали: Смертность от коронавируса в Украине растет. Данные на вторник, 15 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили 29 724 случая заразы. Госпитализировали 1 889 больных, а выздоровели 23 235 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 52 692, методом ИФА – 4 678, экспресс-тестами – 54 254.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (4 584) и Одесской области (3 315).

Умерли 305 людей. За все время скончались 103 255 людей.

С начала пандемии заболели 4 572 417 человек, а выздоровели 3 811 630 людей.

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