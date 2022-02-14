В Черкассах УПЦ проведет первый съезд регентов и хористов епархии

Украинские олигархи массово покидают Украину
Олимпиада-2022: Итоги девятого дня
Украину на Евровидении 2022 представит Алина Паш, внесенная на «Миротворец»
Олимпиада-2022: итоги восьмого дня
Зеленский по беспределу закрыл последний оппозиционный телеканал
Олимпиада-2022: итоги седьмого дня
Главные новости за 11 февраля 2022 года
Полиция изъяла у Ярославского два автомобиля
Американцев по всем каналам призывают «немедленно покинуть Украину»
В Сети появилось фото «Мерседеса» из кортежа Ярославского после смертельного ДТП