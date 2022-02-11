Олимпиада-2022: итоги седьмого дня

Главное: В седьмой день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось восемь комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.
Детали: Сегодня, 11 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине было разыграно семь комплектов медалей в семи видах спорта.
Сноуборд
Хаф-пайп, мужчины
1. Аюму Хирано (Япония);
2. Скотти Джеймс (Австралия);
3. Ян Шеррер (Швейцария).
Горные лыжи
Супергигант, женщины
1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария);
2. Мирьям Пухнер (Австрия);
3. Мишель Гизин (Швейцария).
Лыжные гонки
15 км, классический стиль, мужчины
1. Ииво Нисканен (Финляндия);
2. Александр Большунов (ОКР);
3. Йоханнес Клэбо (Норвегия).
Конькобежный спорт
10 000 м, мужчины
1. Нильс ван дер Пул (Швеция);
2. Патрик Руст (Нидерланды);
3. Давиде Гьотто (Италия).
Биатлон
Спринт, женщины
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия);
2. Эльвира Оберг (Швеция);
3. Доротея Вирер (Италия).
Шорт-трек
1000 м, женщины
1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды);
2. Чхве Мин Джон (Южная Корея);
3. Ханне Десмет (Бельгия).
Скелетон
Мужчины
1. Кристофер Гротер (Германия);
2. Аксель Юнгк (Германия);
3. Янь Вэньган (Китай).
Медальный зачет:
В тему: Олимпиада-2022: итоги шестого дня.