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Новости > Олимпиада-2022: итоги седьмого дня

Олимпиада-2022: итоги седьмого дня

Абелардо
11.02.22 21:12
192
Олимпиада-2022: итоги седьмого дня

Главное: В седьмой день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось восемь комплектов наград. Украинцев среди призеров по-прежнему нет.

Детали: Сегодня, 11 февраля, на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине было разыграно семь комплектов медалей в семи видах спорта.

Сноуборд

Хаф-пайп, мужчины

1. Аюму Хирано (Япония);

2. Скотти Джеймс (Австралия);

3. Ян Шеррер (Швейцария).

Горные лыжи

Супергигант, женщины

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария);

2. Мирьям Пухнер (Австрия);

3. Мишель Гизин (Швейцария).

Лыжные гонки

15 км, классический стиль, мужчины

1. Ииво Нисканен (Финляндия);

2. Александр Большунов (ОКР);

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия).

Конькобежный спорт

10 000 м, мужчины

1. Нильс ван дер Пул (Швеция);

2. Патрик Руст (Нидерланды);

3. Давиде Гьотто (Италия).

Биатлон

Спринт, женщины

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия);

2. Эльвира Оберг (Швеция);

3. Доротея Вирер (Италия).

Шорт-трек

1000 м, женщины

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды);

2. Чхве Мин Джон (Южная Корея);

3. Ханне Десмет (Бельгия).

Скелетон

Мужчины

1. Кристофер Гротер (Германия);

2. Аксель Юнгк (Германия);

3. Янь Вэньган (Китай).

Медальный зачет:

В тему: Олимпиада-2022: итоги шестого дня.

Тэги: Олимпийские игры, Олимпиада, Пекин, спорт, Олимпиада-2022

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