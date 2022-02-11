Доктор Комаровский развеял мифы о мигрени

Главное: Известный врач Евгений Комаровский развеял популярный миф о том, что каждая головная боль является мигренью.

Детали: Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский опроверг распространенное заблуждение, связанное с мигренью. В эфире телеканала «Украина» он объяснил, что далеко не всякую головную боль можно так называть.

«Очень часто люди говорят: „Заболела голова, это у меня мигрень“. Мигрень — это особый вариант головной боли. У этой болезни есть совершенно определенные диагностические критерии, диагностические признаки», — объяснил врач, назвав среди таких симптомов эпизодическое повторение головных болей, их приступообразный характер (продолжительность приступа от 4 до 72 часов) и интенсивность.

«Боль может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям: к какому-то запаху, к яркому свету, к тому, что кто-то громко разговаривает. На фоне этой боли могут возникать тошнота и рвота», — рассказал Комаровский.

Пятым признаком мигрени он назвал ее первичную форму: этот вид головной боли возникает сам по себе, без влияния каких-либо внешних факторов, например, болезней или травм.

В тему: В начале 2022 года Евгений Комаровский перечислил главные ошибки при переохлаждении. В частности, ни в коем случае нельзя согреваться у источников открытого огня и пить спиртное.