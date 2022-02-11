Нидерланды и Япония вслед за США призвали своих граждан как можно скорее покинуть Украину

Главное: Посол Нидерландов в Украине призвал своих граждан немедленно покинуть нашу страну. С аналогичным заявлением выступил МИД Японии. Там не исключают прекращения авиасообщения.

Детали: Граждане Нидерландов, которые на данный момент находятся в Украине, должны немедленно покинуть страну. Как сообщает BNR News, к этому призвал сограждан посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол.

Дипломат объяснил, что соответствующие инструкции поступили из Гааги, подчеркнув, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном выборе покинуть страну из-за угрозы безопасности.

Как сообщает Lenta.ru, немедленно покинуть территорию Украины своих граждан призвала также Япония, повысив уровень угрозы нахождения на нашей территории до максимального.

МИД объяснил решение продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе. Там посчитали, что дальнейшее развитие ситуации остается непредсказуемым.

Министерство иностранных дел страны также допустило прекращение авиасообщения между двумя странами.

Сообщается, что при канцелярии премьер-министра был создан кризисный штаб, который будет собирать и анализировать информацию по ситуации вокруг Украины.

В тему: Ранее американцев покинуть Украину призвал президент США Джо Байден. «Гражданам США следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и все может быстро стать безумным», — заявил он в интервью телеканалу NBC.

Впоследствии с аналогичными призывами выступил Госдепартамент США и посольство страны в Украине.