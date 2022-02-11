Полиция изъяла у Ярославского два автомобиля

Главное: Погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского оказался 36-летний житель Чугуевского района. Полиция открыла еще одно уголовное производство за сокрытие преступления в отношении мужчины, который допустил самооговор.

Детали: Полиция установила личность пешехода, погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области, им оказался 36-летний житель Чугуевского района.

Другие подробности правоохранители не предоставляют.

В полиции также сообщили, что по результатам обысков в гостинице и по месту жительства Ярославского, а также по адресу проживания его водителя, заявившего о своей причастности к ДТП, были изъяты два автомобиля и серверы, информация с которых тщательно отрабатывается.

Досудебное расследование проводится по статьям о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами и оставлении в опасности. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Кроме того, правоохранители открыли еще одно производство по статье о сокрытии преступления в отношении водителя, который заявил о причастности к ДТП. Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до 3 лет.

В тему: В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В тот же день пресс-служба группы DCH, президентом которой он является, подтвердила, что ДТП совершила машина компании, однако за рулем был не бизнесмен. DCH также подтвердила, что он улетел в Лондон — для встречи с семьей. Сам Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.

Тогда же в Сети появилась фотография автомобиля Mercedes из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, якобы после смертельного ДТП под Чугуевом. По данным журналиста Михаила Ткача, накануне вечером олигарх был нетревз. а после аварии незапланированно бежал из Украины.

По данным СМИ, жертву ДТП переехали обе машины кортежа.

Вечером 10 февраля министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина в связи с подозрениями в фальсификации дела о ДТП. По его словам, следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение ДТП на лицо, которого на самом деле не было на месте происшествия.