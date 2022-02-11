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Американцев по всем каналам призывают «немедленно покинуть Украину»

Александр Панько
11.02.22 13:53
161
Американцев по всем каналам призывают «немедленно покинуть Украину»

Главное: Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия направила больше сил к своей границе с Украиной и может приступить к вторжению в любой момент, даже в период проведения зимних Олимпийских игр. Он обратился с призывом к американцам немедленно покинуть нашу страну. Такое же заявление сделало посольство США в Киеве.

Детали: Государственный департамент США посоветовал американцам немедленно покинуть Украину, используя коммерческие или иные частные виды транспорта. Как сообщает Lenta.ru, внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим гражданам также не ездить в нашу страну из-за возросшей угрозы военных действий с Россией, а также из-за COVID-19.

Как утверждается, власти США не смогут своевременно эвакуировать сограждан в случае военных действий, которые могут начаться в «любой момент».

Кроме того, как сообщает Reuters, Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Мельбурне 11 февраля заявил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы немедленно покинули страну.

«Проще говоря, мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил на украинскую границу», — заявил Блинкен, подчеркнув, что «вторжение может начаться в любое время, и в том числе во время Олимпийских игр».

Отметим, что рекомендация немедленно покинуть Украину размещена также на официальной странице посольства США в Киеве. «Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, которые контролируются РФ, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения», — говорится в заявлении дипломатов.

«Военные действия могут начаться в любое время и без уведомления, а также существенно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины», — заключили в посольстве.

В тему: Ранее американцев покинуть Украину призвал президент США Джо Байден. «Гражданам США следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и все может быстро стать безумным», — заявил он в интервью телеканалу NBC.

Тэги: США, Украина, Россия, политика, Олимпийские игры, агрессия, Посольство США в Украине, вторжение, Энтони Блинкен

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