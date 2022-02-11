В Мексике продолжают убивать журналистов

Главное: В Мексике снова убивают журналистов. Число жертв среди представителей СМИ растет.

Детали: В Мексике продолжают расправляться над журналистами. Минувшей ночью в штате Оахака застрелили представителя СМИ Хебера Лопеса Васкеса.

Копы уже задержали двух киллеров.

Прокурор штата сообщил: «Убийцы находятся под стражей, и мы ждем, когда их доставят в прокуратуру для продолжения соответствующего расследования».

Известно, что журналиста убили в районе Эспиналь Салина-Крус, когда садился в свой автомобиль.

Добавим, что с начала 2022-го года это уже пятое убийство журналиста в Мексике.

В конце января, после очередного убийства представителя СМИ, журналисты провели пикеты и акции протеста в сорока городах, требуя обеспечения безопасности и расследования преступлений, которые почти всегда остаются безнаказанными.

Отмечается, что специальная прокуратура по борьбе с преступлениями против свободы слова возбудила за пять лет работы более 1 140 дел по фактам правонарушений в отношении работников СМИ и добилась лишь десяти обвинительных приговоров.

Правозащитники говорят, что в прошлом году в Мексике были убиты семь журналистов, что является мировым антирекордом.

В тему: Самые опасные конфликты, которые ожидаются в 2022 году.