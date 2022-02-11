Названы напитки, которые помогут сбросить лишний вес

Главное: Названы напитки, которые помогут избавиться от висцерального жира. Среди них – белковый коктейль.

Детали: Американский диетолог, директор подразделения Worldwide Nutrition Education and Training в компании Herbalife Nutrition, рассказала, что некоторые напитки помогут избавиться от висцерального жира. Она озвучила их список.

Она напомнила: «Сладкие напитки повышают уровень сахара в крови, из-за чего появляется лишний вес.Напитков, которые, наоборот, снижали бы уровень сахара в крови и помогали бы терять вес, нет».

Среди них напитки, не содержащие калорий, которые позволяют сократить общее их потребление, что приведет к похудению и снижению количества жира.

Это несладкий чай, кофе и диетическая газировка без сахара.

По ее словам, зеленый чай содержит кофеин и катехины – биологически активные вещества растительного происхождения. Отмечается, что данные компоненты способствуют более интенсивному процессу окисления жира и его сжиганию».

В то же время несладкий черный чай богат природными флавоноидами – веществами, помогающими снизить объем висцерального жира.

Сообщается, что кофе подавляет аппетит за счет содержания кофеина, а также стимулирует выделение организмом тепла, что повышает расход калорий.

Эксперт советует пить также протеиновые коктейли на основе сывороточного белка.

Она говорит: «Коктейли с сывороточным белком помогут уменьшить объем висцерального жира, потому что он надолго оставляет ощущение сытости и у вас не будет возникать желания наесться углеводной пищи».

Наконец, белковые коктейли помогают не терять мышечную массу при похудении, что также важно при потере веса.

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