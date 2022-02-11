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Новости > «Слуги народа» хотят приватизировать «Родину-Мать» в Киеве, – СМИ

«Слуги народа» хотят приватизировать «Родину-Мать» в Киеве, – СМИ

Александр Панько
11.02.22 11:44
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«Слуги народа» хотят приватизировать «Родину-Мать» в Киеве, – СМИ

Главное: По данным СМИ, компания, которая принадлежит помощнице народного депутата от фракции «Слуги народа» Александра Мариковского, борется в судах за право приватизировать недвижимость национального мемориального комплекса «Родина-Мать». 

Детали: Хозяйственный суд Киева принял решение, которое, по сути, разрешает приватизацию национального мемориального комплекса «Родина-Мать». Как сообщает ZN.ua со ссылкой на источники, компания «Архитектурная мастерская Инка» в 2015 году заключила договор с Фондом государственного имущества по аренде указанного актива.

Согласно договору, на тот момент приватизация этих объектов была запрещена при любых условиях.

В декабре 2020 г арендатор обратился в Хозяйственный суд Киева с требованием признать договор недействительным и разрешить им приватизацию части мемориального комплекса.

Фактическим владельцем ООО «Архитектурная мастерская Инка» до 2018 года был бывший глава Офиса президента и адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан, а затем народный депутат Николай Сольский.

Сейчас компанией владеет Елена Фасоль, помощница народного депутата от фракции «Слуги народа» Александра Мариковского.

Дело в Хозяйственном суде рассматривала Людмила Шкурдова — судья, которая рассматривает дела, связанные с национализацией Приватбанка, и которая, по данным журналистов, «неоднократно доказывала свою предвзятость при рассмотрении этих дел».

Как стало известно изданию, Фонд государственного имущества не отстаивал неприкосновенность национального мемориала в судах, порой просто не появляясь на судебных заседаниях. В частности, представители ФГИ проигнорировали принятие решения по этому делу Верховным судом, который также проигнорировал «факт принадлежности арендованного имущества к мемориальному комплексу, которому предоставлен статус национального».

«Министерство культуры, как собственник арендованного имущества, определило условия договора, с которыми согласился арендатор путем подписания такого договора, а потому признание договора недействительным является вмешательством в вопрос права собственности», — говорится в решении суда.

Министерство культуры возглавляет бывший руководитель медиагруппы «1+1» Александр Ткаченко.

Справка: Общая площадь мемориального комплекса «Родина-Мать» составляет 10 гектаров. В него входят музей с монументом «Родина-мать», главная площадь с Аллеей Городов-героев и скульптурными композициями «Форсирование Днепра» и «Передача оружия», галерея героев фронта и тыла с бронзовыми горельефными композициями, чаша «Огонь Славы», выставка боевой техники и вооружения, отдельное здание, где развёрнуты постоянно действующие реликвийные экспозиции «Трагедия и доблесть Афгана», «На чужих войнах», открытые для посещения экскурсантов самолёты Ли-2, МиГ-23 и вертолёт Ми-24В, а также главный экспозиционный корпус музея — трёхэтажное сооружение с площадью перед ним, вмещающей до 30 тысяч человек.

Тэги: Киев, Родина-Мать, Андрей Богдан

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