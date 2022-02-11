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Новости > В Сети появилось фото «Мерседеса» из кортежа Ярославского после смертельного ДТП

В Сети появилось фото «Мерседеса» из кортежа Ярославского после смертельного ДТП

Александр Панько
11.02.22 11:24
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В Сети появилось фото «Мерседеса» из кортежа Ярославского после смертельного ДТП

Главное: В Сети появилась фотография автомобиля Mercedes из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, якобы после смертельного ДТП под Чугуевом. По данным журналиста Михаила Ткача, накануне вечером олигарх был нетревз. а после аварии незапланированно бежал из Украины.

Детали: По данным журналиста Михаила Ткача, вечером 9 февраля, за несколько часов до ДТП, Ярославский был замечен в нетрезвом состоянии. На своей странице в Facebook он также указал на то, что харьковский бизнесмен один из немногих олигархов, которые любят водить автомобиль самостоятельно.

«Мы неоднократно фиксировали олигарха на разных мероприятиях и в аэропорту именно за рулем. В Украине всего лишь несколько крупных бизнесменов, которые лично управляют машинами: Суркисы, Колесников, Ярославский. Недавно были сообщения о том, что в Украину завезли один из самых дорогих „кубиков“. По информации из наших источников, именно для Ярославского», — написал Ткач, подчеркнув, что «именно такой автомобиль и попал в ДТП».

Он также выразил убеждение, что Ярославский покидал страну незапланированно. Об этом, по мнению журналиста, может свидетельствовать тот факт, что чартер прилетел из Польши сразу под вылет бизнесмена и не ожидал в аэропорту даже несколько часов, как это обычно происходит.

В тему: В ночь на 10 февраля на трассе под Харьковом автомобиль сбил насмерть мужчину. По данным СМИ, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В тот же день пресс-служба группы DCH, президентом которой он является, подтвердила, что ДТП совершила машина компании, однако за рулем был не бизнесмен. DCH также подтвердила, что он улетел в Лондон — для встречи с семьей. Сам Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.

Тэги: ДТП, Mercedes, алкоголь, Харьков, кортеж, алкогольное опьянение, криминал, Александр Ярославский, новости Украины, Михаил Ткач

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