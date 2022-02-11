В начале следующей недели в Украине существенно распогодится

Главное: В начале следующей недели в Украине потеплеет. Но ночи будут холодными.

Детали: В начале следующей недели, 14-15 февраля, в Украине потеплеет. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что днем ожидается плюс 1-10.

Ночи же будут холодными – от 9 мороза до 4 тепла.

В западных областях пройдут дожди, на остальной территории страны должно быть малооблачно.

Сухая погода прогнозируется в Киеве: днем 5-7 тепла, а ночью 2-4 мороза.

Карта погоды:

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