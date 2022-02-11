Журналистка рассказала о странном поведении Трампа в туалете

Главное: Дональд Трамп спускал документы в унитаз Белого дома. Об этом в своей книге пишет журналистка Мэгги Хаберман.

Детали: Журналистка New York Times Мэгги Хаберман поведала интересные подробности о том, как вел себя бывший президент США Дональд Трамп в Белом доме. Появились выдержки из ее книги Confidence Man («Мошенник»).

Так, она рассказала, что сотрудники администрации обнаруживали в унитазе скомканные документы, которые смывал туда глава государства.

Журналистка пишет, что Дональд Трамп «беспечно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому ему требуется сохранять письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей».

Подчеркивается, что политик часто рвал документы, а после того, как он покинул Белый дом, он взял существенные письменные материалы в свое имение Мар-а-Лаго.

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