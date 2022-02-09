Коронавирус в Украине: 38 257 заболевших и 240 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 38 257 человек. Умерли 240 людей.

Детали: В Украине фиксируется очередной всплеск коронавируса. Данные на среду, 9 февраля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 38 257 случаев заразы. Госпитализировали 4 385 больных, а выздоровели 17 063 человека.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 85 412, методом ИФА – 7 738, экспресс-тестами – 83 862.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (3 684) и Одесской области (3 587).

Умерли 240 людей. За все время скончались 101 887 людей.

С начала пандемии заболели 4 380 047 людей, а выздоровели 3 713 348 человек.

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