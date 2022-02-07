Олимпиада-2022: Итоги третьего дня

Главное: В третий день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось девять комплектов наград. Украинцы среди призеров не значатся.

Детали: Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине разыгрывались 9 комплектов медалей в семи видах спорта.

Фигурное катание:

Командный турнир

1. Россия;

2. США;

3. Япония

Прыжки с трамплина:

Смешанный командный турнир

1. Словения;

2.Россия;

3. Канада.

Горные лыжи

Скоростной спуск, мужчины

1. Беат Фойц (Швейцария);

2. Жоан Кларе (Франция);

3. Маттиас Майер (Австрия).

Гигантский слалом, женщины

1. Сара Эктор (Швеция);

2. Федерика Бриньоне (Италия);

3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария).

Сноуборд

Слоупстайл, мужчины

1. Макс Парро (Канада);

2. Су Имин (Китай);

3. Марк Макморрис (Канада).

Конькобежный спорт

1500 м женщины

1. Ирен Вюст (Нидерланды);

2. Михо Такаги (Япония);

3. Антуанетта Де Йонг (Нидерланды).

Биатлон

Индивидуальная гонка, женщины

1. Дениз Херманн (Германия);

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция);

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия).

Шорт-трек

500 м, женщины

1. Арианна Фонтана (Италия);

2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды);

3. Ким Бутен (Канада).

1000 м, мужчины

1. Шаолинь Шандор Лю (Венгрия);

2. Жэнь Цзывэй (Китай);

3. Ли Вэньлун (Китай).

Медальный зачет:

1. Швеция;

2. ОКР (Россия);

3. Нидерланды;

4. Китай;

5. Германия.

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