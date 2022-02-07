Олимпиада-2022: Итоги третьего дня

Главное: В третий день Олимпиады-2022 в Пекине разыгрывалось девять комплектов наград. Украинцы среди призеров не значатся.
Детали: Сегодня, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине разыгрывались 9 комплектов медалей в семи видах спорта.
Фигурное катание:
Командный турнир
1. Россия;
2. США;
3. Япония
Прыжки с трамплина:
Смешанный командный турнир
1. Словения;
2.Россия;
3. Канада.
Горные лыжи
Скоростной спуск, мужчины
1. Беат Фойц (Швейцария);
2. Жоан Кларе (Франция);
3. Маттиас Майер (Австрия).
Гигантский слалом, женщины
1. Сара Эктор (Швеция);
2. Федерика Бриньоне (Италия);
3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария).
Сноуборд
Слоупстайл, мужчины
1. Макс Парро (Канада);
2. Су Имин (Китай);
3. Марк Макморрис (Канада).
Конькобежный спорт
1500 м женщины
1. Ирен Вюст (Нидерланды);
2. Михо Такаги (Япония);
3. Антуанетта Де Йонг (Нидерланды).
Биатлон
Индивидуальная гонка, женщины
1. Дениз Херманн (Германия);
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция);
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия).
Шорт-трек
500 м, женщины
1. Арианна Фонтана (Италия);
2. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды);
3. Ким Бутен (Канада).
1000 м, мужчины
1. Шаолинь Шандор Лю (Венгрия);
2. Жэнь Цзывэй (Китай);
3. Ли Вэньлун (Китай).
Медальный зачет:
1. Швеция;
2. ОКР (Россия);
3. Нидерланды;
4. Китай;
5. Германия.
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