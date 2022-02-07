Главные новости за 7 февраля 2022 года

— С сегодняшнего дня вакцинированные украинцы в возрасте от 14 лет смогут получить 1000 гривен в рамках «еПоддержки». И потратить их на канцтовары и образование.

— Украинские заробитчане перевели в 2021 г без малого $15 млрд. Это самый большой показатель за все годы независимости.

— В рамках грядущей налоговой реформы власти Украины хотят обложить налогом и заставить устанавливать кассовые аппараты таксистов, ландшафтных дизайнеров, ведущих свадеб, астрологов и других специалистов.

— На днях президент Украины Владимир Зеленский получил свидетельство о правах на торговые марки «Рассмеши комика», KVARTAL 95 и «Слуга народу».

— Система автофиксации нарушений ПДД за прошедший год начислила водителям более 1 миллиарда гривен штрафов.

— Минздрав намерен рассмотреть вопрос о возможности вакцинации от коронавируса детей младше 12 лет не ранее, чем через месяц.

— В Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом. До 60 тысяч больных в сутки.

— Известный врач Евгений Комаровский развенчал миф о бессмысленности вакцинации во время пандемии болезни.

— В Днепре научились создавать электрокары из б/ушных автомобилей «Таврия» и «Славута». Их запас хода составляет от 100 до 230 км в зависимости от комплектации.

— Станцию метро «Львовская брама» хотят достроить в Киеве. Ее могут открыть уже летом 2023-го года.

— Сотрудники ГСЧС опубликовали видео редкого и опасного метеорологического явления под названием «снежный фонтан».

— Папа Римский Франциск вспомнил, кем хотел быть в детстве. Как оказалось — мясником.

— Навес упал на людей в Турции. Произошло это в горнолыжном центре «Саклыкент».

— Умерла индийская певица Лата Мангешкар. Ее голос звучит в более чем тысяче фильмах.

— В ливийском городе Эль-Мардж изъяли партию брикетов гашиша с портретом российского президента Владимира Путина.