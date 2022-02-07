Заробитчане поставили рекорд по переводам денег в Украину

Главное: Украинские заробитчане перевели в 2021 г без малого $15 млрд. Это самый большой показатель за все годы независимости.

Детали: В 2021 году украинские гастарбайтеры перевели домой на $3 млрд больше, чем за год до того. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Национального банка Украины, в прошлом году $8,1 млрд поступили через официальные каналы (в 2020-м — $7,4 млрд), и еще $6,8 млрд — через неофициальные (в 2020 г — $4,5 млрд).

Из официальных переводов $4,04 млрд работники послали как зарплату, а $4,09 млрд — как другие частные переводы на корреспондентские счета банков и в международных платежных системах.

Отметим, что это рекордный показатель за все годы независимости Украины.

В тему: В 2018 г гастарбайтеры вкладывали в Украину в 5 раз больше денег, чем инвесторы.

Тогда же министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что денежные переводы украинских заробитчан должны считаться доходами и облагаться налогами. Кроме того, эти средства должны вноситься в декларацию, заполняемую при подаче заявления на субсидию и учитываться в общем доходе домохозяйства.

В 2020 году тогдашний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко посетовал на то, что из $12 млрд, которые перевели в Украину люди, находящиеся на заработках за пределами страны, задекларированными оказались лишь 11 млрд грн.

Напомним: Весной 2020 года накануне закрытия границ в связи с пандемией коронавирусной болезни в Украину въехали около 650 тыс. человек.